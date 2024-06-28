Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник висловив думку стосовно наступного матчу на чемпіонаті Європи.

Алессандро Буонджорно висловив думку стосовно матчу 1/8 фіналу зі збірною Швейцарії.

"Після фінального матчу в групі є усвідомлення того, що Італія не здається", — цитує захисника офіційний сайт УЄФА.

"Нам вдалося забити на завершальній хвилині у дуже тяжкому матчі з Хорватією.

Ми знаємо, що матч зі Швейцарією буде непростим, ми намагатимемося зробити все можливе, щоб бути готовими. Ми можемо гарантувати максимальну відданість та професіоналізм".

В матчі зі збірною Хорватії Італія зіграла внічию та вийшла у плей-оф Євро-2024.