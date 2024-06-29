Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Швейцарії висловився про вихід своєї команди до чвертьфіналу Євро-2024.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Швейцарії здобула впевнену перемогу над Італією з рахунком 2:0 та вибила чинних чемпіонів Європи з розіграшу турніру.

Головний тренер швейцарської збірної Мурат Якін поділився враженнями від виходу своєї команди до чвертьфіналу континентальної першості.

"Ми перемогли у надзвичайно важливій грі — це єдине, що зараз має значення. Завтрашній матч між потенційними суперниками — про це поговоримо потім. Так, ми перемогли, але важливо ще й те, яким чином ми це зробили. Ми домінували на кожній ділянці поля і забивали голи у потрібний час. Зараз я просто хочу насолодитися моментом, тому не буду заглядати у майбутнє.

Ми перебуваємо в необхідній формі, у нас є необхідний план на гру, у нас крута команда, але треба не втрачати землю під ногами. Настрій у таборі збірної чудовий, і ми можемо зосередитися на нашому футболі, не відволікаючись на зовнішні чинники.

На Євро виступають тільки сильні команди. Ми показали, що можемо змагатися з такими великими збірними, як Німеччина та Італія. Але ми зосереджені на собі. Ми не хочемо відволікатися на наших потенційних суперників. Ми послали сьогодні важливий сигнал про те, як ми можемо грати. Ми не просто були організовані і захищалися, ми домінували в грі.

Уся ця підтримка від вболівальників свідчить про те, що ми на правильному шляху. Ми заслуговуємо на те, щоб дійти так далеко, і ми хочемо продемонструвати таку ж переконаність і клас в наступному матчі. Я сподіваюся, що це не кінець нашого шляху, і ми зможемо продовжувати творити історію.

Як святкуватимемо? Гравці вирішуватимуть, як вони будуть проводити свої вечори, але вони не будуть влаштовувати ніяких вечірок: вони неперевершені професіонали", — цитує слова Якіна офіційний сайт УЄФА.

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