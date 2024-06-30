Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

31-річний футболіст провів відмінний поєдинок.

Захисника Реала і збірної Німеччини Антоніо Рюдігера визнано УЄФА найкращим гравцем матчу з Данією в 1/8 фіналу Євро-2024.

31-річний футболіст відіграв матч цілком, здійснивши два успішних відбори за показника точних передач у 87%.

Збірна Німеччини виграла матч із рахунком 2:0 і вийшла у чвертьфінал турніру, де зіграє з переможцем зустрічі Іспанія — Грузія.

Раніше повідомлялося, що Гаверц зрівнявся з Бензема і Вільєю за голами на чемпіонатах Європи.