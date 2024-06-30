31-річний футболіст провів відмінний поєдинок.
Антоніо Рюдігер, Getty Images
30 червня 2024, 00:35
Захисника Реала і збірної Німеччини Антоніо Рюдігера визнано УЄФА найкращим гравцем матчу з Данією в 1/8 фіналу Євро-2024.
31-річний футболіст відіграв матч цілком, здійснивши два успішних відбори за показника точних передач у 87%.
Збірна Німеччини виграла матч із рахунком 2:0 і вийшла у чвертьфінал турніру, де зіграє з переможцем зустрічі Іспанія — Грузія.
Раніше повідомлялося, що Гаверц зрівнявся з Бензема і Вільєю за голами на чемпіонатах Європи.