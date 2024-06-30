Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Данії прокоментував поразку від Німеччини.

Збірна Данії напередодні програла Німеччині в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 й залишила турнір.

Німеччина — Данія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "червоної гвардії" Каспер Юльманн прокоментував виступ власної команди.

"Я маю привітати Німеччину, але гру вирішили два рішення VAR. У мене є скріншоти моменту з офсайдом на телефоні. Якщо це й офсайд, то на один сантиметр.

Я вже втомився цих від безглуздих правил гри рукою у футболі. Ми не можемо змусити наших захисників бігати з руками за спиною. Це все розчаровує. Футбол не повинен бути таким.

Я не проти VAR, але ми повинні розвивати і вдосконалювати його швидше. На мою думку, рішення повинно бути ясним, як місяць на небі, а не таким, як ми бачили сьогодні", — заявив данський фахівець.

Збірна Німеччини продовжить виступи на турнірі матчем у чвертьфіналі проти переможця пари Іспанія — Грузія.