Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Німеччини прокоментував перемогу над Данією.

Збірна Німеччині напередодні обіграла Данію в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 й вийшла до наступного раунду змагань.

Німеччина — Данія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "Бундестім" Антоніо Рюдігер прокоментував виступ власної команди.

"Наша перемога залишила по собі гарні враження. Ми домінували від самого початку матчу.

Через що ми можемо жалітись, так це через те, що не вбили інтригу раніше. Ми змарнували занадто багато гольових моментів.

Звичайно, було нелегко, але наша команда на цьому турнірі демонструє гарний характер і доводить, що вона може повернутися до гри, незважаючи на всілякі негаразди, і завжди викладається на повну.

У нас ще є три фінали попереду, які ми маємо зіграти не менш успішно. Ми приймемо цей виклик, щоб там не було, ми готові йти до кінця", — заявив німецький виконавець.

Збірна Німеччини продовжить виступи на турнірі матчем у чвертьфіналі проти переможця пари Іспанія — Грузія.