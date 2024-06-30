Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Німеччини прокоментував перемогу над Данією.

Напередодні збірна Німеччині обіграла Данію в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 й вийшла до наступного раунду змагань.

Німеччина — Данія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Бундестім" Ілкай Гюндоган прокоментував виступ власної команди.

"Це була гра, яка запам’ятається всі надовго. Чесно кажучи, цей матч був трохи дивним. Дуже напружена гра, і нам у чомусь трохи пощастило.

Данія дуже добре захищалась упродовж переважної частини гри, але ми заслужили на перемогу.

Це була чудова атмосфера. Коли лунав гімн, можна було дійсно відчути, що натовп готовий нас підтримати.

Чесно кажучи, я не очікував від Дортмунда меншого. Завжди приємно повертатися сюди, і тепер ми знову з нетерпінням чекаємо на Штутгарт", — заявив німецький виконавець.

Збірна Німеччини продовжить виступи на турнірі матчем у чвертьфіналі проти переможця пари Іспанія — Грузія.