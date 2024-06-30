Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Німеччини прокоментував перемогу над Данією.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Німеччині обіграла Данію й вийшла до наступного раунду змагань.

Німеччина — Данія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "Бундестім" Давід Раум прокоментував виступ власної команди.

"Це була трохи дика та нелогічна гра. Я думаю, що вона була дуже приємною для перегляду нейтральними вболівальниками й дуже нервовою для всіх німців.

Але зараз, я думаю, усі задоволені. Я радий, що зміг допомогти і відплатити за довіру тренера.

Це була історія про те, що кожен має викладатись на повну. Кожен бере участь у перемогах команди від щирого серця. Це можна було побачити і відчути", — заявив німецький виконавець.

Збірна Німеччини продовжить виступи на турнірі матчем у чвертьфіналі проти переможця пари Іспанія — Грузія.