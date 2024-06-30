Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Німеччини прокоментував перемогу над Данією.

Напередодні в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Німеччині обіграла Данію й вийшла до наступного раунду змагань.

Німеччина — Данія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "Бундестім" Юліан Нагельсманн прокоментував виступ власної команди.

"Це була абсолютно непередбачувана гра. Стартові 20 хвилин були взагалі найкращими на турнірі, але потім почалася гроза. Уже після перерви ми думали, що зараз будемо відіграватись, але натомість вийшли вперед за рахунком.

Кай Гаверц дуже добре пробив із позначки, а потім стадіон погнав нас за другим голом.

Коли ми перейшли на гру в три захисники, ми стали набагато більш стабільними позаду. У першому таймі були моменти, коли ми були недостатньо надійними, і Еріксен знаходив вільні зони.

Натомість після перерви ми грали набагато краще в захисті, і зрештою завжди добре залишати поле без пропущених голів", — заявив німецький фахівець.

Збірна Німеччини продовжить виступи на турнірі матчем у чвертьфіналі проти переможця пари Іспанія — Грузія.