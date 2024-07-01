Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коуч похвалив підопічних.

Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона прокоментував поразку від Англії (1:2) в 1/8 фіналу Євро.

"Я пишаюся тим, що ми провели чудовий матч проти команди світового класу, проти одного із фаворитів. Ми дуже мало дозволили Англії, майже пройшли далі – на жаль, у нас не вийшло. В екстратаймах ми провели половину часу на половині поля суперника. Я дуже пишаюся своєю командою.

Тренувати цих гравців – це гордість. Вони робили різницю на полі, і я дуже вдячний їм, що вони в мене є.

Я сказав їм, що вони зробили чудову роботу, вони були чудові. Ми грали нарівні з усіма нашими суперниками, показували атакувальний футбол та мали шанси забити. Вони явно дуже розчаровані, тому що ми були дуже близькими до перемоги, але такий футбол", – сказав головний тренер збірної Словаччини.