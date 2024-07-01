Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард сподівається, що команда нарешті проявить себе на чемпіонаті Європи.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував сьогоднішній матч плей-оф Євро проти Бельгії.

"Сподіваємося, що збірна Франції завтра прокинеться. Ми не показали високий рівень на груповому етапі, але нам вдалося вийти у плей-офф, і тепер ми маємо намір пробитися до чвертьфіналу. Ми маємо додати. Нам протистоїть хороша команда, якщо не виграємо – вирушимо додому.

Додому ніхто не хоче. Ми ще не готові податися на канікули. Ми готові, знаємо, на що підписалися, розуміємо, що проти Бельгії буде дуже складно, але в нас правильна команда, правильні гравці, і весь склад готовий до виклику. Покажемо завтра на полі.

Бельгійці поступилися Словаччині, але ми не змогли обіграти Нідерланди та Польщу. Перед нами нове покоління бельгійських гравців. Вони голодні та хочуть вписати новий розділ в історію бельгійського футболу. У них чудові гравці, і саме такі матчі нам подобаються. З нетерпінням чекаємо на зустріч", – сказав нападник збірної Франції.

Матч Франція — Бельгія стартує о 19:00.