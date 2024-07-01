Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Іспанії прокоментував перемогу над Грузією.

Напередодні збірна Іспанії в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 здобула перемогу над Грузією.

Іспанія — Грузія 4:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Ламін Ямал прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже задоволений виходом команди до наступного раунду змагань. Думки вже пов’язані з наступною грою, тож залишилось чекати зовсім трохи.

Цей матч був дуже складним. Суперники забили гол і закрились у захисті. Але ми знали, що повинні були забити гол до кінця першого тайму. І як змогли це зробити, то відтоді було вже легше.

Німеччина? Ми вийдемо на них із таким самим настроєм, як і на цю гру. Буде так само важко, але ми дуже чекаємо на цей матч", — заявив іспанський виконавець.

У чвертьфіналі Євро-2024 Іспанія зіграє проти Німеччини.