Форвард Іспанії прокоментував перемогу над Грузією.
Ламін Ямал, Getty Images
01 липня 2024, 08:55
Напередодні збірна Іспанії в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 здобула перемогу над Грузією.
Іспанія — Грузія 4:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Ламін Ямал прокоментував виступ власної команди.
"Я дуже задоволений виходом команди до наступного раунду змагань. Думки вже пов’язані з наступною грою, тож залишилось чекати зовсім трохи.
Цей матч був дуже складним. Суперники забили гол і закрились у захисті. Але ми знали, що повинні були забити гол до кінця першого тайму. І як змогли це зробити, то відтоді було вже легше.
Німеччина? Ми вийдемо на них із таким самим настроєм, як і на цю гру. Буде так само важко, але ми дуже чекаємо на цей матч", — заявив іспанський виконавець.
У чвертьфіналі Євро-2024 Іспанія зіграє проти Німеччини.