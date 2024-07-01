Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Представляємо онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу Євро-2024, який пройде 2 липня та розпочнеться о 19:00.

У вівторок, 2 липня, збірна Румунії проведе матч 1/8 фіналу Євро-2024, у якому суперником будуть Нідерланди.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Альянц Арена (Мюнхен). Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00 за Києвом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Румунія — Нідерланди

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу з 19:00 за київським часом. Трансляція проходитиме безплатно і будь-хто може приєднатися до неї.

У прямому ефірі матч Румунія — Нідерланди покажуть регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне: Київ", "Суспільне: Львів", "Суспільне: Одеса" тощо) та медіасервіс MEGOGO.