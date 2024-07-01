Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник висловив думку стосовно матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Орель Мангаля прокоментував матч зі збірною Франції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

"Франція, мабуть, є фаворитом. Вони традиційно проходять на турнірах далі, останніми роками вони перемогли на чемпіонаті світу та грали у фіналі цього турніру", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

"Це добре налагоджена машина, але обидві команди боротимуться за перемогу, і ми побачимо, хто дістане її з мішка.

Ми всі засмучені груповим етапом, але тепер ми маємо новий матч, і я сподіваюся, що вболівальники підтримають нас і що завтра ми гратимемо з великим настроєм.

У Франції суцільно чудові гравці і найсильніший з них — Кіліан Мбаппе. Але це матч збірних Бельгії та Франції, а не збірної Бельгії та Мбаппе".

Матч між збірними Бельгії та Франції розпочнеться 1 липня о 19:00 за київським часом.