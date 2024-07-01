Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Французький гравець дав свій коментар після гри.

Захисник Барселони і збірної Франції Жюль Кунде прокоментував перемогу над Бельгією (1:0) у матчі 1/8 фіналу Євро-2024.

"Я був здивований тим, як грала Бельгія. Я думав, вони будуть більше йти в атаку, особливо коли побачив їхній склад.

Але в нас є такі гравці, як Кіліан Мбаппе та Антуан Грізманн, які можуть змусити захисників суперника бути більш обережними", — цитує Кунде прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний огляд матчу Франція — Бельгія.