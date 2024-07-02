Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Легенда проводить останній чемпіонат Європи.

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів, що Євро-2024 буде останнім чемпіонатом Європи в його кар’єрі.

"Звісно, це моє останнє Євро. Але мене не це зачіпає, мною рухає ентузіазм.

Мені було шкода вболівальників. Завжди викладатимуся заради футболки збірної, безвідносно, чи сумуватиму за цим. І робитиму це все своє життя. Треба взяти на себе відповідальність", – сказав Роналду.

Для Роналду це шосте Євро. Дебют Кріштіану на чемпіонатах Європи відбувся у 2004 році. Тоді його збірна у фіналі поступилась грекам. А у 2016 році Роналду привів свою збірну до перемоги на турнірі.

Загалом Роналду провів 28 матчів на Євро, відзначившись 14 голами. Кріштіану є рекордсменом по кількості голів на чемпіонатах Європи.