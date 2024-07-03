Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за вівторок, 2 липня.

У вівторок, 2 липня, у рамках четвертого ігрового дня 1/8 фіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбулися два матчі.

Football.ua розповість про головні події цього вівторка, також порадувавши цікавими фактами про поєдинки.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОГЛЯДИ МАТЧІВ

РУМУНІЯ 0:3 НІДЕРЛАНДИ

Голи: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

Стартові склади:

Найкращий гравець: Коді Гакпо (Нідерланди)

АВСТРІЯ 1:2 ТУРЕЧЧИНА

Голи: Грегорич, 66 — Демірал, 1, 59

Стартові склади:

Найкращий гравець: Меріх Демірал (Туреччина)

СІТКА ПЛЕЙ-ОФ ЄВРО-2024

НАЙКРАЩІ БОМБАРДИРИ

ДЖОКЕР ДНЯ: ДОНІЕЛЛ МАЛЕН (НІДЕРЛАНДИ)

Правий вінгер з'явився на полі по перерві матчу Румунія — Нідерланди, замінивши Стевена Бергвейна. Тоді колектив Рональда Кумана вів у рахунку лише мінімально, завдяки голу Коді Гакпо на 20-й хвилині зустрічі.

Малену ж вдалося потроїти гольовий здобуток нідерландців у протистоянні з румунами. На 83-й хвилині 25-річний представник Боруссії (Дортмунд) відзначився своїм першим результативним ударом, а вже за 10 хвилин — другим. У підсумку, третій із трьох суперників України в групі Е відправився додому.

Доніелл у свою чергу наздогнав Класа-Яна Гюнтелара за кількістю голів (8) за збірну Нідерландів після виходів на поле з лави запасних. Більше в якості "джокера" забив лише П'єр ван Гойдонк, а саме 10.

НЕСПОДІВАНКА ДНЯ: МЕРІХ ДЕМІРАЛ (ТУРЕЧЧИНА)

Вищезгаданий Мален став першим автором дубля на Євро-2024, що сталося аж у 43-му матчі турніру, а от центральний захисник збірної Туреччини дуже несподівано приєднався до нього, двічі відзначившись у поєдинку з Австрією.

Результативні удари 26-річного представника саудівського Аль-Ахлі виявилися для колективу Вінченцо Монтелли критичними, подарувавши йому путівку до 1/4 фіналу плей-оф ЧЄ в Німеччині. За один матч Демірал забив за свою національну команду стільки ж голів, скільки за попередні 47.

Меріх також став першим захисником-автором дубля на великому турнірі (ЧС/ЧЄ) з часів француза Ліліана Тюрама (півфінал ЧС-1998, Хорватія).

СЕЙВ ДНЯ: МЕРТ ГЮНОК (ТУРЕЧЧИНА)

У жодному з двох матчів групового етапу Євро-2024 35-річний голкіпер не зумів зберігти ворота турків "сухими". Третій поєдинок виключенням не став, проте представник Бешикташа більш ніж реабілітувався за це на останній хвилині компенсованого часу до другого тайму зустрічі Австрія — Туреччина.

Крістоф Баумгартнер приблизно з п'яти метрів завдав потужного удару головою, м'яч ударився об газон, але навіть це не завадило Гюноку здійснити сейв, який, напевно, врятував турків від додаткового часу.

А всього хвилиною раніше голкіпер Австрії Патрік Пенц завадив Баришу Алперу Їлмазу поставити крапку в зустрічі, що вже не має значення, адже команда Ральфа Рангніка своєю можливістю потім теж не скористалася, вилетівши з турніру.

ВИДОВИЩЕ ДНЯ: АВСТРІЯ — ТУРЕЧЧИНА

Радимо тим, хто не мав можливості переглянути цю зустріч, приділити кілька хвилин бодай огляду, приведеному вище в цьому матеріалі. Матч між збірними Австрії та Туреччини на даному етапі явно заслуговує принаймні поборотися за умовне звання найкращого на Євро-2024.

Дві команди, які, здебільшого, недооцінювали, вчора продемонстрували значно цікавіший футбол, аніж деякі з фаворитів турніру. Австрійці билися до останнього та, можливо, заслуговували на те, щоб перевести гру в додатковий час, але реалізація не дозволила їм здійснити те, що вдалося, наприклад, Англії в матчі проти Словаччини.

У чвертьфіналі на Туреччину чекає збірна Нідерландів. На відміну від турків, нідерландці зі своїм суперником упоралися майже без проблем, а от чи не дасться взнаки колективу Вінченцо Монтелли кількість витраченої енергії в 1/8 фіналу плей-оф — велике питання.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Перемога над Румунією — перша для Нідерландів за останні 4 матчі (включно з цим) плей-оф Євро.

Доніелл Мален став першим нідерландцем, якому вдалося відзначитися голом у поєдинку плей-оф ЧЄ, вийшовши на поле з лави запасних.

Хаві Сімонс (21 рік і 72 дні) став наймолодшим гравцем стартового складу Нідерландів, якому вдалося відзначитися асистом у матчі плей-оф турніру.

Коді Гакпо перервав 5-матчеву серію Нідерландів без голів у перших таймах плей-оф Євро.

Гол Меріха Демірала (57 секунда) став найшвидшим в історії плей-оф ЧЄ і другим найшвидшим у фінальних частинах турніру.

Гол Міхаеля Грегорича став 100-м на Євро-2024.

Австрія не виграла жодного поєдинку плей-оф ЧС/ЧЄ з часів ЧС-1954.

Туреччина стала другою командою в історії Євро (після Угорщини-1964), в стартовому складі якої на матч плей-оф вийшли двоє тінейджерів.

РОЗКЛАД НАСТУПНИХ МАТЧІВ