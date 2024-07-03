Захисник Туреччини прокоментував перемогу над Австрією.
Меріх Демірал, Getty Images
03 липня 2024, 08:06
Напередодні збірна Туреччини в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 обіграла Австрію.
Австрія — Туреччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри захисник "місячних зірок" Меріх Демірал прокоментував виступ власної команди.
"Я запитав Гюнока після його сейву: "Як ти витягнув цей м’яч?". Я не міг повірити, що це можливо. Це один із найкращих сейвів, які я коли-небудь бачив наживо.
Мерт — наш найстарший гравець, дуже досвідчений. Я дуже радий за нього, що йому вдалось здійснити такий порятунок воріт.
Також я хочу подякувати Сельчуку Шахіну, нашому асистенту тренера. Саме він показав нам слабкі місця Австрії, і ми використали ці знання під час кутових.
Гюлер? Він заслуговує на свої успіхи на цьому турнірі. Це чудовий футболіст, а також чудовий молодший брат для нас усіх. Я впевнений, що він продовжить приносити відчуття гордості для нашої країни", — заявив турецький виконавець.
У чвертьфіналі Євро-2024 Туреччина зіграє проти Нідерландів.