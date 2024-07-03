Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Туреччини прокоментував перемогу над Австрією.

Напередодні збірна Туреччини в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 обіграла Австрію.

Австрія — Туреччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "місячних зірок" Меріх Демірал прокоментував виступ власної команди.

"Я запитав Гюнока після його сейву: "Як ти витягнув цей м’яч?". Я не міг повірити, що це можливо. Це один із найкращих сейвів, які я коли-небудь бачив наживо.

Мерт — наш найстарший гравець, дуже досвідчений. Я дуже радий за нього, що йому вдалось здійснити такий порятунок воріт.

Також я хочу подякувати Сельчуку Шахіну, нашому асистенту тренера. Саме він показав нам слабкі місця Австрії, і ми використали ці знання під час кутових.

Гюлер? Він заслуговує на свої успіхи на цьому турнірі. Це чудовий футболіст, а також чудовий молодший брат для нас усіх. Я впевнений, що він продовжить приносити відчуття гордості для нашої країни", — заявив турецький виконавець.

У чвертьфіналі Євро-2024 Туреччина зіграє проти Нідерландів.