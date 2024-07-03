Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Румунії прокоментував поразку від Нідерландів.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Румунії напередодні поступилась Нідерландам.

Румунія — Нідерланди 0:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "триколірних" Раду Дрегушін поділився враженнями від виступу власної команди.

"Мені сумно, що ми їдемо додому. Ми хотіли залишитись ще й знову порадувати наших вболівальників. Але я пишаюся і знаю, що ми створили щось велике завдяки цьому досвіду, і я впевнений, що в майбутньому ми досягнемо ще кращих результатів.

У Нідерландів є шанс виграти Євро-2024, тож ми їдемо звідси з гордістю за те, що змогли протистояти їм так, як змогли.

Ці моменти особливі, надзвичайні. Наші вболівальники тут і вдома були дивовижними. Усі говорили, що у нас найбільш яскраві вболівальники. Але мені шкода, що ми не змогли запропонувати їм більше", — заявив румунський виконавець.

Нідерланди в чвертьфіналі Євро-2024 зіграють проти Туреччини.