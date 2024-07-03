Захисник Румунії прокоментував поразку від Нідерландів.
Раду Дрегушін, Getty Images
03 липня 2024, 10:45
У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Румунії напередодні поступилась Нідерландам.
Румунія — Нідерланди 0:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри захисник "триколірних" Раду Дрегушін поділився враженнями від виступу власної команди.
"Мені сумно, що ми їдемо додому. Ми хотіли залишитись ще й знову порадувати наших вболівальників. Але я пишаюся і знаю, що ми створили щось велике завдяки цьому досвіду, і я впевнений, що в майбутньому ми досягнемо ще кращих результатів.
У Нідерландів є шанс виграти Євро-2024, тож ми їдемо звідси з гордістю за те, що змогли протистояти їм так, як змогли.
Ці моменти особливі, надзвичайні. Наші вболівальники тут і вдома були дивовижними. Усі говорили, що у нас найбільш яскраві вболівальники. Але мені шкода, що ми не змогли запропонувати їм більше", — заявив румунський виконавець.
Нідерланди в чвертьфіналі Євро-2024 зіграють проти Туреччини.