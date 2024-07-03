Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від форварда стосовно матчу 1/8 фіналу Євро-2024.

Антуан Грізманн висловив думку стосовно переможного матчу зі збірною Бельгії.

"Маленький рахунок? Не турбуйтеся про це, ми у чвертьфіналі", — цитує форварда RMC Sport.

"Команда чудово зіграла в обороні. Без хорошого захисту далеко не підеш. Це все ще була нова схема для нас, тому до неї потрібно звикнути.

Моя позиція на фланзі? Я дізнався про це сьогодні вранці. Я роблю все для тренера та команди, тому ми адаптуємося. Чи жертва я? Ні, це буде неправильно.

Тренер сказав мені грати тут, значить, я граю тут. Де б я не грав, я буду викладатися на повну. Він знає, де мені подобається грати, але я завжди буду віддавати всі сили команді, цьому тренеру. Він довіряє мені, і я намагаюся повернути йому цю довіру".

В матчі 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Франції виграла у Бельгії.