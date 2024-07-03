Наступна стадія турніру в Німеччині розпочнеться в п'ятницю, 5 липня.
Майкл Олівер, Getty Images
03 липня 2024, 20:02
Англійські рефері Ентоні Тейлор і Майкл Олівер отримали призначення від УЄФА на поєдинки 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт турніру.
Чвертьфінал Євро вже за два дні (5 липня) відкриють на Штутгарт Арені збірні Іспанії та Німеччини. Стартовий свисток має пролунати о 19:00 за київським часом.
Головним арбітром цього поєдинку буде Ентоні Тейлор. Для 45-річного рефері цей матч буде третім на ЧЄ-2024.
Закриють ігровий день у п'ятницю збірні Португалії та Франції. Початок зустрічі на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі — о 22:00 за Києвом.
Головним арбітром цієї зустрічі буде Майкл Олівер. Для 39-річного рефері цей поєдинок буде четвертим на поточному Євро.
Ознайомитися з усіма парами 1/4 фіналу плей-оф Євро-2024 у Німеччині можна за посиланням.