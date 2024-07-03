Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Відбулися заключні матчі першої стадії плей-оф.

У вівторок, 2 липня, пройшли заключні матчі 1/8 фіналу Євро-2024, за підсумками яких визначились усі чвертьфінальні пари турніру, що проходить у Німеччині.

Останні путівки до 1/4 фіналу здобули Нідерланди та Туреччина, які обіграли Румунію (3:0) та Австрію (2:1) відповідно.

Пари 1/4 фіналу Євро-2024:

П'ятниця, 5 липня

Іспанія – Німеччина 19:00

Португалія – Франція 22:00

Субота, 6 липня

Англія – Швейцарія 19:00

Нідерланди — Туреччина 22:00

Нагадаємо, півфінальні матчі відбудуться 9-10 липня, а фінал Євро-2024 пройде 14 липня.