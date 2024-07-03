Відбулися заключні матчі першої стадії плей-оф.
Гравці збірної Туреччини, Getty Images
03 липня 2024, 00:10
У вівторок, 2 липня, пройшли заключні матчі 1/8 фіналу Євро-2024, за підсумками яких визначились усі чвертьфінальні пари турніру, що проходить у Німеччині.
Останні путівки до 1/4 фіналу здобули Нідерланди та Туреччина, які обіграли Румунію (3:0) та Австрію (2:1) відповідно.
Пари 1/4 фіналу Євро-2024:
П'ятниця, 5 липня
Іспанія – Німеччина 19:00
Португалія – Франція 22:00
Субота, 6 липня
Англія – Швейцарія 19:00
Нідерланди — Туреччина 22:00
Нагадаємо, півфінальні матчі відбудуться 9-10 липня, а фінал Євро-2024 пройде 14 липня.