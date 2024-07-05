Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 5 липня і розпочнеться о 19:00.

У п'ятницю, 5 липня, відбудеться перший чвертьфінальний матч чемпіонату Європи-2024, у якому зустрінуться збірні Іспанії та Німеччини.

ІСПАНІЯ — НІМЕЧЧИНА

П'ятниця, 5 липня, 19:00. МХП-Арена, Штутгарт. Арбітр зустрічі — Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Вже в першому чвертьфіналі зустрінуться два європейські гіганти — два фаворити, один з яких господар турніру.

Вигравши всі три матчі групової стадії Євро-2024 вперше з 2008 року, Іспанія залишається єдиною на турнірі, яка може похвалитися стовідсотковим результатом. Заради путівки до чвертьфіналу іспанці обіграли команду-відкриття Євро-2024 – Грузію (4:1).

Щоправда, незважаючи на остаточний рахунок, команді Луїса де ла Фуенте довелося попітніти, особливо в першому таймі. Вже на 18 хвилині Робін Ле Норман зрізав м'яч у свої ворота і Іспанія вперше на Євро-2024 була в ролі наздоганяючої команди. Іспанці мали солідну перевагу і наприкінці першого таму Родрі зрівняв цифри на табло.

Багато в чому цей гол був вирішальним, тому що у другому таймі у Грузії нічого не вийшло, а іспанці вийшли з роздягальні зовсім в іншому настрої – забивному. Фабіан Руїс, Ніко Вільямс та Дані Ольмо засмутили грузинів, збільшивши переможну серію Іспанії на Євро до 10 матчів, ну а Грузії не варто впадати у відчай — це було чудове Євро, яким вона може пишатися.

Іспанія пробилася до чвертьфіналу, досягнувши цієї стадії вчетверте за останні п'ять Євро. На користь іспанців говорить і той факт, що іспанці жодного разу не програли Німеччині в останніх шести офіційних матчах – німці не можуть обіграти Іспанію з 1998 року. Однак Іспанія жодного разу не обігрувала країну-господарку в плей-оф чемпіонатів Європи чи ЧС, не зумівши виграти жодного зі своїх останніх дев'яти таких матчів, починаючи з 1934 року.

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Німеччина, у свою чергу, впевнено йде до своєї першої перемоги на Євро з 1996 року. Німці розпочали свою ходу з розгрому Шотландії (5:1), після чого була перемога над Угорщиною (2:0) та нічия зі Швейцарією (2:2).

У 1/8 фіналу Німеччина зустрілася з Данією і у першому таймі не можна було напевно сказати, що команда Юліана Нагельсманна пройде до наступного раунду. Ще й потужні грози у першому таймі перервали гру на кілька хвилин. Потім також були труднощі із забиттям голів, але все ж таки постріли Кая Гаверца та Джамала Муїсали, який є одним з чотирьох гравців Євро-2024, які забили по три м'ячі, принесли путівку до чвертьфіналу.

Гра проти Іспанії стане для Німеччини 19 чвертьфіналом на чемпіонатах світу (14) та Євро (п'ять), що більше, ніж будь-якої європейської збірної на цих двох турнірах.

Команда Нагельсманна у всіх сенсах виглядає досить потужною та збалансованою у всіх лініях, особливо за підтримки домашніх фанатів, але в неї досі не було серйозної перевірки, що може трохи насторожувати.

Однак Німеччина має підстави з оптимізмом розраховувати на успішний результат, оскільки вони не програвали в останніх восьми матчах проти Ла Рохи на рідній землі, тоді як жодна країна-господарка ніколи не вибувала з чвертьфіналів чемпіонатів Європи.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Луїс де ла Фуенте, головний тренер збірної Іспанії: "Це буде рівна гра. Це міг би бути фінал чемпіонату Європи, але я думаю, що це буде рівна гра. Німеччина завжди починає матчі дуже потужно, тому, очевидно, ми постараємося цьому протистояти. Ми намагатимемося взяти ініціативу в свої руки і викластися на повну з першої хвилини".

Юліан Нагельсманн, головний тренер збірної Німеччини: "Це не фінал, це чвертьфінал. Ми хочемо бути однією із команд у півфіналі. Іспанія теж хоче стати чемпіоном, тож буде складна гра. Обидві команди добре володіють м'ячем і мають гарні якості контрпресингу. Обидві команди можуть чинити тиск на суперників. Буде важливо вирішити багато ситуацій один проти одного".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Іспанія: Сімон — Кукурелья, Лапорт, Ле Норман, Карвахаль — Фабіан Руїс, Родрі, Педрі — Вільямс, Ямал, Мората.

Німеччина: Ноєр — Раум, Шлоттербек, Рюдігер, Кімміх — Кроос, Андріх — Вірц, Гюндоган, Мусіала — Гаверц.

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