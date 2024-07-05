Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від півзахисника стосовно виступи одного з лідерів команди.

Дітмар Хаманн прокоментував гру Джуда Беллінгема на чемпіонаті Європи.

"Саутгейт мав раніше прийняти рішення, кого прибрати – Беллінгема чи Філа Фодена. Тепер він може бути змушений бути щасливчиком, якщо Джуда дискваліфікують", — цитує півзахисника ресурс Bild.

"Якщо Беллінгема дискваліфікують, це може бути навіть благом для команди. Це може навіть допомогти їй. Щось має відбутись.

Без ваших партнерів ви ніхто. Якщо він кричить так, то цікаво було б послухати, що скажуть його партнери. Окрім голів, його не було видно у перших чотирьох матчах.

Хочу подивитись, де він буде через 2-3 роки. Немає сенсу обговорювати те, що він талановитий гравець, але відбулись деякі речі, які робити не треба".

Матч між збірними Англії та Швейцарії відбудеться 6 липня, початок о 19:00 за київським часом.