Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Природне святкування" говорили вони...

Представник Федерації футболу Туреччини Сервет Ярдимчі висловився про дискваліфікацію центрального захисника турецької національної команди Меріха Демірала. Цитує функціонера Fanatik.

"Хочу заявити, що шкодую про покарання, призначене дисциплінарним комітетом УЄФА щодо гравця нашої збірної Меріха Деміраля, і вважаю його неприйнятним.

Вимагати покарання за природне святкування після закінчення матчу в турнірі, де все проходить гладко, є втручанням у незалежність футболу. Подібні рішення, що підривають дух і незалежність футболу, завдають шкоди загальнолюдським цінностям спорту.

Меріх Демірал висловив свій ентузіазм та радість після матчу. Покарання за таке суперечить природі спорту. Універсальні цінності та незалежність футболу мають бути захищені. Такі втручання шкодять духу спорту", — заявив Ярдимчі.