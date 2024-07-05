Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст отримав штраф.

УЄФА не дискваліфікував півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема за жест після голу у ворота збірної Словаччини у матчі 1/8 Євро-2024, повідомляє офіційний сайт організації.

Англієць буде оштрафований 30 000 євро та отримає дискваліфікацію на один матч змагань УЄФА, якщо порушить правила поведінки протягом року. Таким чином, він зможе зіграти у матчі 1/4 фіналу Євро-2024 проти Швейцарії.

Нагадаємо, після забитого гола у ворота Словаччини Беллінгем опустив руку в ділянку паху та зробив неетичні жести в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 зі збірною Словаччини (2:1). Після цього футболіста звинуватили в неповазі.