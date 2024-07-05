Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дві результативні дії плеймейкера допомогли його збірній дістатися півфіналу Євро-2024.

Атакуючого півзахисника збірної Іспанії Дані Ольмо визнали найкращим гравцем матчу проти збірної Німеччини в чвертьфіналі плей-оф Євро-2024, передає офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок на Штутгарт Арені завершився звитягою іспанців із рахунком 2:1 після додаткового часу.

Ольмо з'явився на полі на 8' зустрічі, вимушено замінивши Педрі. У підсумку, 26-річний представник РБ Лейпциг відіграв 112 хвилин, відзначившись голом та асистом.

Результативні дії Дані допомогли колективу Луїса де ла Фуенте дістатися півфіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.