Дві результативні дії плеймейкера допомогли його збірній дістатися півфіналу Євро-2024.
Дані Ольмо, Getty Images
05 липня 2024, 21:53
Атакуючого півзахисника збірної Іспанії Дані Ольмо визнали найкращим гравцем матчу проти збірної Німеччини в чвертьфіналі плей-оф Євро-2024, передає офіційний сайт УЄФА.
Поєдинок на Штутгарт Арені завершився звитягою іспанців із рахунком 2:1 після додаткового часу.
Ольмо з'явився на полі на 8' зустрічі, вимушено замінивши Педрі. У підсумку, 26-річний представник РБ Лейпциг відіграв 112 хвилин, відзначившись голом та асистом.
Результативні дії Дані допомогли колективу Луїса де ла Фуенте дістатися півфіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.