Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німець не зумів досягти максимального результату на Євро-2024.

Центральний півзахисник збірної Німеччини та мадридського Реала Тоні Кроос востаннє вийшов на поле сьогодні, 5 липня 2024 року.

Кроос на вершині своєї гри — так чому ж він завершує кар'єру?

Матч проти збірної Іспанії у чвертьфіналі плей-оф Євро-2024 був для 34-річного німця 114-м за його національну команду. На рахунку Крооса 17 голів і 21 асист за збірну Німеччини, з якою він у 2014 році став чемпіоном світу.

На клубному рівні, за даними transfermarkt, Тоні взяв участь у 754 матчах у всіх турнірах, відзначившись 73 голами і 166 асистами. Із Баварією і мадридським Реалом півзахисник здобув 33 трофеї.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу плей-оф ЧЄ-2024 Німеччина зазнала поразки від Іспанії після додаткового часу.