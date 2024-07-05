Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У чвертьфіналі Євро-2024 команда Луїса де ла Фуенте здолала Німеччину за підсумками овертаймів.

У рамках чвертьфіналу Євро-2024 національна збірна Іспанії у неймовірному та рівному матчі зуміла дотиснути Німеччину на останніх хвилинах додаткового часу та пробитися до наступного раунду континентальної першості.

Як повідомляє Squawka, ця перемогу з рахунком 2:1 у виконанні підопічних Луїса де ла Фуента стала історичною, оскільки до цього моменту "фурія роха" жодного разу за всю свою історію виступів на великих міжнародних турнірах не перемагала в очному протистоянні країну-господарку.

Утім, слід зазначити, що в основний час збірна Іспанії й досі не знає перемог проти суперників, які в той чи інший рік приймала в своїй країні чемпіонат світу чи Євро.

◎ 1:1 проти Італії (1934)

◎ 1:6 проти Бразилії (1950)

◎ 0:0 проти Італії (1980)

◎ 0:2 проти Франції (1984)

◎ 0:2 проти Німеччини (1988)

◎ 0:0 проти Англії (1996)

◎ 1:2 проти Південної Кореї (2002)

◎ 0:1 проти Португалії (2004)

◎ 1:1 проти росії (2018)

◉ 2:1 проти Німеччини (2024)

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