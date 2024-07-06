Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Португалії прокоментував поразку над Франції.

Збірна Португалії напередодні в чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 поступилась Франції в серії пенальті.

Португалія — Франція 0:0 (пен. 3:5) Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "європейських селесао" Нуну Мендеш прокоментував виступ власної команди.

"Це важко. Ми віддали всі сили й не пропустили проти дуже важкого суперника. У свою чергу, у нас були моменти, але ми не забили.

Франція — чудова команда, але ми теж нічим не гірше. Це була хороша гра. Однак ми програли, таке життя.

Коли справа доходить до пенальті, то все вирішує лотерея — це футбол", — заявив португальський виконавець.

У півфіналі Євро-2024 Франція зіграє проти Іспанії.