Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Франції прокоментував перемогу над Португалією.

Напередодні збірна Франції в чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 обіграла Португалію.

Португалія — Франція 0:0 (пен. 3:5) Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "Les Bleus" Вільям Саліба прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні була непроста гра проти дуже хорошої команди, одного з фаворитів на перемогу в турнірі. Нам удалось залишитись сконцентрованими і добре захищатись.

Обидві сторони мали моменти, але ми зберегли ворота недоторканими, після чого пройшли далі за рахунок серії пенальті.

Емоцій усередині кожного з нас зараз дуже багато. Серія пенальті була тривалою й сповненою тиску, але ми щасливі, що пройшли крізь неї з посмішкою на обличчі.

Ми все ще в перегонах за трофеєм, і я сподіваюсь, що ми будемо в них аж до наступної неділі.

Ми ніколи не здаємось, навіть коли за грою страждаємо. Ми завжди залишаємось разом, і саме це робить нашу команду такою сильною. Ми будемо продовжувати в тому ж дусі, адже вже незабаром наступна гра.

Ми зробимо все можливе, щоб потрапити до фіналу", — заявив французький виконавець.

У півфіналі Євро-2024 Франція зіграє проти Іспанії.