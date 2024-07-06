Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Португалії прокоментував поразку над Франції.

У чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 збірна Португалії напередодні поступилась Франції в серії пенальті.

Португалія — Франція 0:0 (пен. 3:5) Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "європейських селесао" Рубен Діаш прокоментував виступ власної команди.

"Пенальті — це завжди лотерея. Раніше перемога була на нашому боці, але не сьогодні.

Зараз нам, передусім, потрібно зберігати холодною голову і пам’ятати про рівень, на якому ми грали.

Ми вилетіли, але були дуже близькі до виходу до наступного раунду, і я бачу, що наша команда стає все більш здібною та винахідливою.

Ми повинні пам'ятати про це, тому що більшість з нас все ще будуть у грі під час майбутніх кампаній, тому ми матимемо нові виклики", — заявив португальський виконавець.

У півфіналі Євро-2024 Франція зіграє проти Іспанії.