Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Португалії прокоментував поразку над Франції.

Напередодні в чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 збірна Португалії поступилась Франції в серії пенальті.

Португалія — Франція 0:0 (пен. 3:5) Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "європейських селесао" Бернарду Сілва прокоментував виступ власної команди.

"Так само, як це було жорстоко для Словенії в попередньому матчі 1/16 фіналу, так само жорстоко це сьогодні було для нас.

Але ми рухаємось далі. Ця поразка — це урок, а не вирок для цієї команди, і ми намагатимемось вдосконалюватись. Ми повинні зробити висновки з цього результату.

Команда залишається згуртованою — це найголовніше, ми багато працювали. Нам удалось зберегти дуже хороший настрій у роздягальні впродовж турніру. Насправді, це — унікальне явище, і саме в такі моменти ви бачите перед собою дійсно чудові команди.

Ми будемо намагатись зберегти цю згуртованість на наступні цикли", — заявив португальський виконавець.

У півфіналі Євро-2024 Франція зіграє проти Іспанії.