Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник німецької збірної поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував поразку своєї команди від Іспанії (1:2) та її виліт із домашнього чемпіонату Європи-2024.

"Вітаю Іспанію із виходом до півфіналу. У першому таймі гра була надто відкритою,а у другому ми були кращими, а з 60 хвилини ми були явно найкращою командою. Наш пізній гол був цілком заслуженим.

Я сказав гравцям, що вони не заслуговували на виліт з турніру. Ми всі сумуємо за своїми сім'ями, але ніхто з нас не хотів іти. З початку цих останніх шести тижнів у команді панувала дуже хороша атмосфера. Можна було сказати, що ми віддали все, щоби виграти цю гру.

Кожен гравець, незалежно від того, чи виходив він у стартовому складі, чи перебував на лаві запасних, віддав усі сили, щоб виграти. Це було болісно.

Неможливо переоцінити кар'єру Тоні Крооса. Вона, мабуть, унікальна для німецького гравця. Він, безумовно, один із найбільших гравців країни. Усі знають про його успіх, але не всі знають про його характер. Він розмовляв із командою у дуже важкий для нього момент. Він завжди бачить себе частиною цієї команди", — наводить слова Нагельсманна прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Німеччина.