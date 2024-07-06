Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

УЄФА кожні півроку додає нові підпункти в правила гри рукою.

Легенда німецького футболу Міхаель Баллак висловився щодо непризначеного пенальті у матчі 1/4 фіналу Євро-2024 між збірними Іспанії та Німеччини за гру рукою у своєму карному майданчику лівого захисника "Фурії Рохи" Марка Кукурельї.

"У футболі немає більш очевидної гри рукою. Очевиднішої гри рукою, коли хтось б'є по воротах, а гравець із відставленою рукою блокує цей удар або заважає забити гол.

Будь-який навіс, коли м'яч потрапляє в руку з метра, перевіряється, і призначається пенальті. А тут все абсолютно ясно. І чому? Немає жодного простору для інтерпретації, щоб не перевіряти цю гру рукою", — наводить слова Баллака Focus.