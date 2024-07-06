Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку чвертьфінального поєдинку чемпіонату Європи-2024, у якому зіграють Нідерланди та Туреччина.

Нідерланди та Туреччина зіграють у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 в Берліні.

Рональд Куман, після перемоги над Румунією (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Вінченцо Монтелла, на тлі перемоги над Австрією (2:1), використав із перших хвилин Акайдіна в центрі оборони, тоді як Озджан зіграє в опорній зоні, а Чалханоглу розташується під нападником.

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс, Рейндерс — Бергвейн, Депай, Гакпо.

Запасні: Бейлов, Флеккен, Гертрейда, де Лігт, Вейналдум, Веггорст, Фрімпонг, ван де Вен, Веерман, Блінд, Мален, Броббі, Матсен, Зіркзе, Гравенберх.



Туреччина: Гюнок — Мюлдюр, Акайдін, Бардакджі, Кадіоглу — Озджан, Айхан — Їлмаз, Чалханоглу, Їлдиз — Гюлер.

Запасні: Баїндир, Чакир, Челік, Йокушлу, Актюркоглу, Тосун, Язиджи, Каплан, Кахведжі, Кілічсой, Акгюн, Їлдирим.



Гра Нідерланди — Туреччина почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.