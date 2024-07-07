Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Нідерландів прокоментував перемогу над Туреччиною.

Збірна Нідерландів напередодні в рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 переграла Туреччину.

Нідерланди — Туреччина 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "ораньє" Стефан де Врей прокоментував виступ власної команди.

"Це дійсно була битва. У турків палке серце і багато якісних виконавців. Іноді нам доводилось через це трохи страждати, але ми добре грали і заслужили на перемогу.

Ми повинні були більше тиснути на чужі ворота наприкінці гри, тому що програвали 0:1. Вони не давали нам багато простору, але іноді нам вдавалось його знайти.

Потім Мемфіс віддав чудову передачу, і я забив. Ми продовжували йти вперед, продовжували вірити, і ми в підсумку забили другий гол.

Після перерви з’явився Ваут Веггорст, який завжди б’ється попереду і допомагає команді. Ми почали грати в більш відкритий футбол і тримати м'яч. Потім ми забили два голи, і вся команда продовжувала боротись до кінця", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному раунді Нідерланди зіграють проти Англії.