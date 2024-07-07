Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Нідерландів прокоментував перемогу над Туреччиною.

У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Нідерландів переграла Туреччину.

Нідерланди — Туреччина 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "ораньє" Рональд Куман прокоментував виступ власної команди.

"Це був чудовий наш виступ. Ми добре почали гру, але з часом суперники почали краще захищати простір після нашої початкової фази атаки. Ми продовжували грати так само, але мусили постійно оминати їхній блок. Потім вони почали знаходити імпульс і отримали перевагу.

Мемфіс Депай мав великий шанс, але гра в підсумку змінилася після 20 хвилини. Ми не могли знайти простір, і це призвело до моментів, коли ми втрачали м’яч в атаці, а суперники домінували. У них був ентузіазм і якість.

Потім ми ще й пропустили гол, і суперники стали ще більше домінувати. Тоді мені стало зрозуміло, що потрібно зробити заміну, випускати Ваута Веггорста, і використовувати більше гравців на флангах, які могли б виконувати навісні передачі.

Для всієї нації цей успіх — це щось особливе. Ми маленька країна, але тепер ми гратимемо в півфіналі з Англією, Францією та Іспанією. Ми дуже пишаємось. Нам довелось помучитись сьогодні, але легких ігор не буває. Суперники вклали в неї всіх себе.

Це був емоційний матч, і нам потрібно було мати велике серце задля перемоги. Іноді нас критикують, що у нас немає цього, у порівнянні з іншими великими футбольними націями.

Це був хороший другий тайм. Нам довелось поборотись, але це великий успіх — отримати можливість зіграти у півфіналі.

У середу буде великий вечір між двома великими націями, історичний вечір. Якщо ми гратимемо у фіналі, я віддаю перевагу Іспанії, тому що у нас в групі вже була Франція. Але спочатку ми повинні підготуватися якнайкраще, щоб добре зіграти у півфіналі.

У Англії хороші гравці, але і у нас теж. Ми в півфіналі чемпіонату Європи — цього ніхто не очікував. Якщо все піде добре, ми зіграємо ще дві гри на цьому турнірі.

Якщо ти перемагаєш, це дає тобі гарне відчуття. Нам потрібно відновлюватись, як і Англії. Між нами немає фізичної різниці, нам потрібно подорожувати грати так само, як і їм. Фізична різниця не буде вирішальною для кінцевого результату в майбутній грі.

Завжди потрібно бути критично налаштованим, але сьогодні ви бачите, що немає маленьких футбольних націй. Ви повинні боротись і грати добре проти кожного суперника.

У нас були важкі моменти, і тому ви повинні пишатися цією командою. Туреччина сьогодні дійсно добре грала", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному раунді Нідерланди зіграють проти Англії.