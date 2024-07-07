Захисник Нідерландів прокоментував перемогу над Туреччиною.
Вірджил ван Дейк, Getty Images
07 липня 2024, 09:03
Напередодні в рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Нідерландів переграла Туреччину.
Нідерланди — Туреччина 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри захисник "ораньє" Вірджил ван Дейк прокоментував виступ власної команди.
"Нідерланди потужно розпочали матч, але з часом стали більш недбалими у власних діях і втрачали м’яч у небезпечних моментах. Це сталось кілька разів, тоді як окрім цього я б не сказав, що ми багато дозволяли робити суперникам.
У другому таймі потрібно було намагатись зберігати спокій і користуватись можливостями, які обов’язково б з’явились біля чужих воріт. У підсумку ми впорались із цим завданням.
Ви самі бачите, як вся команда реагує на цей успіх і продовжує працювати разом. Ми зробили все, що могли сьогодні. Тепер настав час відновлюватись і готуватись до ще одного важкого матчу проти Англії в середу", — заявив нідерландський виконавець.
У наступному раунді Нідерланди зіграють проти Англії.