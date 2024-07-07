Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Нідерландів прокоментував перемогу над Туреччиною.

Напередодні в рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Нідерландів переграла Туреччину.

Нідерланди — Туреччина 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "ораньє" Вірджил ван Дейк прокоментував виступ власної команди.

"Нідерланди потужно розпочали матч, але з часом стали більш недбалими у власних діях і втрачали м’яч у небезпечних моментах. Це сталось кілька разів, тоді як окрім цього я б не сказав, що ми багато дозволяли робити суперникам.

У другому таймі потрібно було намагатись зберігати спокій і користуватись можливостями, які обов’язково б з’явились біля чужих воріт. У підсумку ми впорались із цим завданням.

Ви самі бачите, як вся команда реагує на цей успіх і продовжує працювати разом. Ми зробили все, що могли сьогодні. Тепер настав час відновлюватись і готуватись до ще одного важкого матчу проти Англії в середу", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному раунді Нідерланди зіграють проти Англії.