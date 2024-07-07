Півзахисник Туреччини прокоментував поразку від Нідерландів.
Саліх Озджан, Getty Images
07 липня 2024, 09:20
У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Туреччини поступилась Нідерландам.
Нідерланди — Туреччина 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри півзахисник "місячних зірок" Саліх Озджан прокоментував виступ власної команди.
"Нам дуже шкода. Наша команда — великі молодці. Кожен зробив усе можливе і постарався здобути перемогу. Я дуже радий грати в такій команді.
Проте зараз важко підібрати якісь слова. Я дуже пишаюсь своєю країною.
Ми, турки, усі дуже емоційні. Я хочу подякувати нашим уболівальникам. Нам усім зараз сумно, але ми сподіваємось, що цей прогрес продовжиться", — заявив турецький виконавець.
У наступному раунді Нідерланди зіграють проти Англії.