Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Туреччини прокоментував поразку від Нідерландів.

У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Туреччини поступилась Нідерландам.

Нідерланди — Туреччина 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "місячних зірок" Саліх Озджан прокоментував виступ власної команди.

"Нам дуже шкода. Наша команда — великі молодці. Кожен зробив усе можливе і постарався здобути перемогу. Я дуже радий грати в такій команді.

Проте зараз важко підібрати якісь слова. Я дуже пишаюсь своєю країною.

Ми, турки, усі дуже емоційні. Я хочу подякувати нашим уболівальникам. Нам усім зараз сумно, але ми сподіваємось, що цей прогрес продовжиться", — заявив турецький виконавець.

У наступному раунді Нідерланди зіграють проти Англії.