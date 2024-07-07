Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Англії прокоментував перемогу над Швейцарією.

У чвертьфіналі чемпіонату Єврпои-2024 збірна Англії напередодні здолала Швейцарію в серії післяматчевих пенальті.

Англія — Швейцарія 1:1 (пен. 5:3) Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "трьох левів" Трент Александер-Арнольд прокоментував виступ власної команди.

"Ніколи й нікому не хочеться програвати. Ви не хочете входити в той стан, коли команда відстає за рахунком. Ви завжди хочете вигравати ігри з тією якістю, яку має наша команда.

Ми досягнули тих цілей і виконали ті завдання, які ми ставили перед собою перед грою. Знову перед нами був складний суперник, ми відставали за рахунком, але команда продемонструвала багато характеру, багато віри, єдності й духу.

Ми не опустили руки, коли це було найбільш імовірно, і здобули перемогу в серії післяматчевих пенальті. Ми знали, що буде важко, але при цьому ми ніколи не збиралися тікати від такої долі. Хоча й без цих труднощів було б добре обійтись.

Це був важливий матч для нас сьогодні. Він показав нашу віру в перемогу. Ми вірили до останнього удару по воротах. Ми показали це в останніх двох іграх. Ми налаштовані на перемогу над будь-яким суперником, який стоїть перед нами. Це була ще одна хороша перемога для командного духу.

Що відчували під час пенальті? Хвилювання, якщо чесно. Це момент, до якого я готувався. Це ті моменти, про які мріють усі гравці. Але все одно, бути виконавцем фінального пенальті і забити його для своєї країни — це те, що я ніколи не забуду. Це особливий день для мене і для багатьох людей у країні. Я дуже пишаюсь тим, що зміг забити цей пенальті.

Ми практикуємо серії, тому що ви бачите, що чим далі ви просуваєтеся в змаганнях, тим більше ігор переходить у додатковий час і пенальті. Останні кілька переможців великих турнірів були змушені перемагати в серії післяматчевих пенальті. Отже, ми повинні бути готові до цього", — заявив англійський виконавець.

У півфіналі Євро-2024 Англія гратиме проти Нідерландів.