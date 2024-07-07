Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Не виходить у "Хрестоносців" подолати чвертьфінальні стадії.

Збірна Швейцарії у серії післяматчевих пенальті програла Англії (1:1, 3:5 по пен.) та вилетіла з Євро-2024.

Таким чином, "Хрестоносці" п'ять разів брали участь у 1/4 фіналу великих турнірів і завжди програвали на цій стадії. Це є найгіршим показником серед всіх європейських команд за кількістю матчів на цьому етапі змагань без перемог.

Раніше повідомлялося, що збірна Англії вперше з 1996 року виграла серію пенальті на чемпіонаті Європи.