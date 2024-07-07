Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Джордан перетворюється на сучасного Гордона Бенкса.

Збірна Англії у серії післяматчевих пенальті перемогла Швейцарію (1:1, 5:3 по пен.) та вийшла до півфіналу Євро-2024. Героєм серії одинадцятиметрових ударів став голкіпер "Трьох Левів" Джордан Пікфорд, який відбив постріл з позначки від захисника "Хрестоносців" Мануеля Аканджі.

За інформацією статистичного порталу Opta, Пікфорд відбив 4 з 14 пенальті, які були пробиті по його воротах у серії 11-метрових ударів на великих турнірах. Це вдвічі більше, ніж парирували пенальті всі інші воротарі англійської національної команди разом узяті з 1990 по 2012 рік. Їхній результат становить 2 відбитих 11-метрових із 36.

Нагадаємо, у півфіналі Євро-2024 збірна Англії гратиме з національною командою Нідерландів. Матч відбудеться десятого липня, о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що збірна Англії вперше з 1996 року виграла серію пенальті на чемпіонаті Європи.