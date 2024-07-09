Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Представляємо вашій увазі історію поєдинків збірних Іспанії та Франції.

У вівторок, 9 липня, відбудеться півфінальний матч чемпіонату Європи-2024, під час якого зіграють Іспанія та Франція в Мюнхені.

Іспанія — Франція. Напередодні

Обидві збірні на Євро-2024 провели драматичні чвертьфінали. Іспанці здолали Німеччину в додатковий час: переможний м'яч на 119-й хвилині забив Мікель Меріно, при цьому господарі чемпіонату відігралися за хвилини до кінця основного часу, а рахунок на 51-й хвилині відкрив Дані Ольмо.

Франція після напружених 0:0 завдала поразки Португалії по пенальті (5:3), взявши реванш за програш у вирішальному матчі Євро-2016.

Статистика зустрічей

Матчі: 36

Перемоги Іспанії: 16

Перемоги Франції: 13

Нічиї: 7

Голи Іспанії: 64

Голи Франції: 39.

Чемпіонат Європи-1984, фінал

Один із найважливіших матчів в історії протистоянь між збірними Франції та Іспанії. Команди дійшли до фіналу, де найсильнішими виявилися французи.

Варто зазначити, що Євро-1984 проходив у Франції, а фінал — у Парижі, на стадіоні Парк де Пренс. Тобто, рідні стіни гнали Францію вперед.

І це допомогло виграти фінал та завоювати трофей.

Франція - Іспанія 2:0

Голи: Платіні, 57, Беллон, 90.

Чемпіонат Європи-2000, 1/4 фіналу

Ще один значущий поєдинок. На шляху до півфіналу збірні Іспанії та Франції зіткнулися одна з одною. На полі можна було побачити таких виконавців, як Пеп Гвардіола, Рауль, Ліліан Тюрам, Марсель Десаї, Лоран Блан, Дідьє Дешам (чинний головний тренер збірної Франції), Тьєррі Анрі та інших.

У кінцівці матчу іспанці змарнували чудову нагоду врятуватися — Рауль Гонсалес пробив із "точки" над поперечиною.

У підсумку, до півфіналу вийшли французи — здолавши опонента з рахунком 2:1 у Брюгге (Бельгія).

Іспанія - Франція 1:2

Голи: Мендьєта, 38 (з пенальті) — Зідан, 32, Джоркаєфф, 44.

Іспанія (стартовий склад): Каньїсарес, Сальгадо, Ельгера, Арансабаль, Абелардо, Пако, Мендьєта, Гвардіола, Рауль, Мунітіс, Альфонсо.

Франція (стартовий склад): Бартез, Тюрам, Лізаразю, Десайї, Блан, Вієйра, Зідан, Дешам, Анрі, Джоркаефф, Дюгаррі.

Попередження: Альфонсо, Гвардіола, Сальгадо, Пако — Дешам.

Чемпіонат світу-2006, 1/8 фіналу

2006 рік, мабуть, пам'ятна подія для України — на тому мундіалі ми дійшли до чвертьфіналу, що є нашим історичним досягненням. До слова, ми були в одній групі з іспанцями.

В 1/8 фіналу між собою зустрічалися іспанці та французи. Попри те, що першими рахунок у грі відкрили іспанці, збірна Франції відносно швидко відігралася зусиллями Франка Рібері, а з 83 до 92 хвилини Патрік Вієйра та Зінедін Зідан вивели свою команду до чвертьфіналу.

На той момент Іспанію тренував Луїс Арагонес, а Францію — Раймон Доменек. Гра проходила в Ганновері (Німеччина).

Іспанія — Франція 1:3

Голи: Вілья, 28 — Рібері, 41, Війєра, 83, Зідан, 90+2.

Іспанія (стартовий склад): Касільяс, Пуйоль, Пернія, Ібаньєс, Рамос, Фабрегас, Алонсо, Хаві, Вілья, Торрес, Рауль.

Франція (стартовий склад): Бартез, Абідаль, Тюрам, Галлас, Саньоль, Макелеле, Малуда, Рібері, Війєра, Зідан, Анрі.

Ліга націй УЄФА, фінал, 10.10.2021

Остання зустріч команд відбулася у фіналі Ліги націй на міланському Сан-Сіро в жовтні 2021 року, коли переможний м'яч на 80-й хвилині у французів (ними теж керував тоді Дідьє Дешам) забив Кіліан Мбаппе. Рахунок на 64-й хвилині відкрила команда Луїса Енріке (це зробив Мікель Оярсабаль), на що за дві хвилини точним ударом відповів Карім Бензема.

Це була лише друга перемога Франції в останніх восьми матчах проти Іспанії (Н1 П5). Інша була здобута у вересні 2014 року в товариському матчі на Стад-де-Франс.

Іспанія – Франція 1:2

Голи: Орасабаль, 65 – К. Бензема, 67 К. Мбаппе, 80

Іспанія: Сімон, Алонсо, Емерік Ляпорт, Ерік Гарсія, Сезар Аспілікуета, Ернандес, Серхіо Бускетс, Габі (Коке, 75), Пабло Сарабія (Піно, 61), Мікель Оярсабаль, Ферран Торрес.

Франція: Уго Льоріс, Кімпембе, Варан (Дайот, 43), Жюль Кунде, Тео Ернандес, Павар, Орельєн Тчуамені, Поль Погба, Антуан Грізманн (Джордан, 90+2), Кіліан Мбаппе, Карім Бензема.

Інші матчі з 2000 року

28.03.2001 Іспанія - Франція 2:1 (товариський матч)

06.02.2008 Іспанія - Франція 1:0 (товариський матч)

03.03.2010 Франція — Іспанія 0:2 (товариський матч)

16.10.2012 Іспанія — Франція 1:1 (кваліфікація ЧС-2014)

26.03.2013 Франція — Іспанія 0:1 (кваліфікація ЧС-2014)

04.09.2014 Франція - Іспанія 1:0 (товариський матч)

28.03.2017 Франція — Іспанія 0:2 (товариський матч).

Статистика Іспанії та Франції в півфіналах Євро

Статистика Іспанії: В4 П1

1964 2:1 проти Угорщини (додатковий час)

1984 1:1, пен. 5:4 проти Данії

2008 3:0 проти росії

2012 0:0, пен. 4:2 проти Португалії

2020 0:0, пен. 2:4 проти Італії.

Статистика Франції: В3 П2

1960 4:5 проти Югославії

1984 3:2 проти Португалії (додатковий час)

1996 0:0, 5:6 пен проти Чехії

2000 2:1 проти Португалії (додатковий час; "золотий" гол)

2016 2:0 проти Німеччини.