Іспанець прокоментував майбутню зустріч з французами.
Родрі, УЄФА
09 липня 2024, 08:43
Півзахисник збірної Іспанії Родрі висловився напередодні півфіналу Євро-2024 проти Франції.
"Ми не боїмося. Ми тут, щоб виграти титул. Ми розуміємо, що треба зробити проти такого суперника, і саме так ми збираємося зіграти.
Франція — це, якщо не найкраща, то одна з двох найкращих збірних світу. Вони довели свій клас протягом останніх кількох років. Це дуже фізично сильна команда, зразок щодо цього. Вони сильні на контратаках, сильні з м'ячем... Ця збірна має багато талантів", — сказав Родрі.
Іспанія — Франція. Анонс і прогноз на матч.