Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанець прокоментував майбутню зустріч з французами.

Півзахисник збірної Іспанії Родрі висловився напередодні півфіналу Євро-2024 проти Франції.

"Ми не боїмося. Ми тут, щоб виграти титул. Ми розуміємо, що треба зробити проти такого суперника, і саме так ми збираємося зіграти.

Франція — це, якщо не найкраща, то одна з двох найкращих збірних світу. Вони довели свій клас протягом останніх кількох років. Це дуже фізично сильна команда, зразок щодо цього. Вони сильні на контратаках, сильні з м'ячем... Ця збірна має багато талантів", — сказав Родрі.

Іспанія — Франція. Анонс і прогноз на матч.