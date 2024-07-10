Роберто Де Дзербі прокоментував виступи збірної Італії на чемпіонаті Європи. 

"У кризи немає єдиної причини. Зіркових гравців стає менше, їм не вистачає структур, підходу, вкладень", — цитує тренера ресурс Zeta. 

"У Серії А багато іноземців, але якщо вони грають, то це означає, що вони кращі. За це розплачується збірна – вершина системи". 

Наразі Роберто став головним тренером Марселя. 