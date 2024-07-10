Тренер висловив думку стосовно невдалих виступів команди на турнірі.
Роберто Де Дзербі, Getty Images
10 липня 2024, 13:57
Роберто Де Дзербі прокоментував виступи збірної Італії на чемпіонаті Європи.
"У кризи немає єдиної причини. Зіркових гравців стає менше, їм не вистачає структур, підходу, вкладень", — цитує тренера ресурс Zeta.
"У Серії А багато іноземців, але якщо вони грають, то це означає, що вони кращі. За це розплачується збірна – вершина системи".
Наразі Роберто став головним тренером Марселя.