Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно невдалих виступів команди на турнірі.

Роберто Де Дзербі прокоментував виступи збірної Італії на чемпіонаті Європи.

"У кризи немає єдиної причини. Зіркових гравців стає менше, їм не вистачає структур, підходу, вкладень", — цитує тренера ресурс Zeta.

"У Серії А багато іноземців, але якщо вони грають, то це означає, що вони кращі. За це розплачується збірна – вершина системи".

Наразі Роберто став головним тренером Марселя.