Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Виліт із півфіналу плей-оф Євро-2024, схоже, не вплинув на майбутнє спеціаліста.

Президент французької футбольної Федерації Філіпп Діалло не вважає, що головного тренера "Ле Бле" Дідьє Дешама потрібно звільнити, передає видання The Athletic.

Вчора, 9 липня, збірна Франції зазнала поразки від збірної Іспанії у півфіналі плей-оф Євро-2024. Після гри Дешам відмовився обговорювати своє майбутнє в національній команді, закликавши журналістів звернутися з цього приводу до Діалло.

Президент FFF збирається найближчими днями поспілкуватися з 55-річним спеціалістом, щоб дізнатися, чи захоче Дідьє продовжити роботу з "Ле Бле". Сам Діалло не бачить причин ставити під сумнів угоду з нинішнім керманичем збірної Франції.

"На його користь говорять минулі результати та досягнуті цілі. Дешам продовжить свою місію. Ми будемо спілкуватися один з одним протягом наступних кількох днів, щоб більш глибоко проаналізувати, чого нам не вистачило в півфіналі та що допомогло б нам дістатися вирішального поєдинку. Протягом цього місяця я бачив багато професіоналізму та прагнення досконалості. Ми маємо підтримувати рух збірної Франції в цьому напрямку", — передає його слова видання L'Equipe.

Нагадаємо, що Дешам очолює французьку національну команду з липня 2012 року. З того часу "Ле Бле" провели під його керівництвом 159 матчів (В102, Н30, П28; 335:146), вигравши чемпіонат світу-2018.

Раніше Дідьє прокоментував виліт своїх підопічних із чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.