Англієць забив у ворота збірної Нідерландів.
Гаррі Кейн, Getty Images
10 липня 2024, 23:40
Наразі відбувається другий півфінальний матч Євро-2024, у якому зустрічаються збірні Нідерландів та Англії.
У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник збірної Англії Гаррі Кейн, який на 18 хвилині реалізував пенальті.
За інформацією Opta, це був шостий гол 30-річного форварда у матчах плей-оф чемпіонатів Європи і це новий рекорд турніру.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Англія.