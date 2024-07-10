Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англієць забив у ворота збірної Нідерландів.

Наразі відбувається другий півфінальний матч Євро-2024, у якому зустрічаються збірні Нідерландів та Англії.

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник збірної Англії Гаррі Кейн, який на 18 хвилині реалізував пенальті.

За інформацією Opta, це був шостий гол 30-річного форварда у матчах плей-оф чемпіонатів Європи і це новий рекорд турніру.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Англія.