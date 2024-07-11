Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Англії прокоментував перемогу над Нідерландами.

Напередодні збірна Англії в рамках півфіналу чемпіонату Європи-2024 обіграла Нідерланди.

Нідерланди — Англія 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "трьох левів" Оллі Воткінс прокоментував виступ власної команди.

"Це неймовірно! Я чекав цього моменту тижнями. Мені знадобилось виконати багато важкої роботи, щоб досягти того, що я маю зараз. Я отримав можливість і вхопився за неї обома руками.

Перед заміною я сказав Коулу Палмеру: "Ми зараз вийдемо на поле, і ти мене зробиш асист на мене". Тож я знав, що як тільки він отримає м’яч, він одразу ж відшукає потрібну передачу. Коли м’яч полетів у дальній нижній кут, це було найкраще відчуття в житті.

У нас є цей фактор відскоку, коли ми відстаємо на один гол. Ми ніколи не здаємось. У мене немає слів! Я не хотів йти з поля після свистка, тому що хотів ввібрати всі ці відчуття в себе.

Як тільки Коул розвернувся на фланзі, я зробив крок, і далі вже знав, що буде. Я не думаю, що я коли-небудь бив по м’ячу так добре. Я ніколи не думав, що буду грати на Євро зі збірною Англії, але я доклав багато зусиль, щоб досягти цієї мети.

Іспанія? Це чудова команда. У них такий же глибокий склад, як і в нас. Це буде найважливіша гра в нашому житті, але зараз ми хочемо відсвяткувати цю перемогу.

Кількість людей, які написали мені сьогодні повідомлення про те, що саме я маю забити переможний гол, була неймовірною. Вони, очевидно, транслювали це всесвіту. Сподіваюсь, вони зможуть зробити те саме в неділю, і, можливо, дадуть мені мій лотерейний квиток", — заявив англійський фахівець.

У фінальному матчі Англія зіграє проти Іспанії.