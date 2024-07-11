Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Англії прокоментував перемогу над Нідерландами.

Напередодні в рамках півфіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Англії обіграла Нідерланди.

Нідерланди — Англія 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "трьох левів" Джуд Беллінгем прокоментував виступ власної команди.

"Оллі Воткінс вийшов на поле й виграв для нас цю гру. Я дуже йому за це вдячний, тому що я не знаю, чи вистачило б у мене сил бігати ще півгодини.

Я дуже радий за нього. Він вийшов і скористався своєю можливістю. Я не можу пишатися ним більше. Уся команда за нього вболіває. Сьогодні він — наш герой і він врятував нас.

У таких іграх ми об’єднуємось, як жодна інша команда. Ми знову перемогли. Ці моменти чудові. Вони об’єднують нас як команду і сім’ю. Головне — зберегти це відчуття до фіналу.

Іспанія? Вони виглядали приголомшливо в попередніх матчах. Вони були дійсно хороші, але фінал — це лише один матч, і може статись усе, що завгодно.

Я впевнений, що ми сядемо, подивимось на їхню гру й зробимо правильний аналіз. Буде цікаво зіграти з ними", — заявив англійський виконавець.

У фінальному матчі Англія зіграє проти Іспанії.