Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Англії прокоментував перемогу над Нідерландами.

Збірна Англії напередодні в рамках півфіналу чемпіонату Європи-2024 обіграла Нідерланди.

Нідерланди — Англія 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт прокоментував виступ власної команди.

"Це було приголомшливо. Я вважаю, що якість нашої гри була видатною, а той факт, що двоє з тих, хто вийшов на заміну, відзначились гольовими діями, показує, який дух має ця команда.

Вони блискуче поєднались за останні п’ять-шість тижнів. Ніхто не опустив голову, усі були готові до свого шансу.

Я дуже радий за Оллі Воткінса через те, що він знайшов свій момент. Так багато гравців команди були змушені працювати під тиском увесь матч, а він просто взяв і зробив це — забив гол.

Ми відчували, що нам потрібно більше свіжих ніг попереду. Гаррі Кейн отримав болісний удар, коли заробив пенальті в першому таймі. Ви знаєте, що Оллі може пресингувати трохи краще, і він буде робити ті забігання, які є проблемою для захисників навіть на самому початку гри. Бувають моменти, коли йому це вдається робити, і потім усі задоволені результатом.

Це все менталітет гравців, які були готові викластись на повну і були готові зробити свій внесок упродовж усього турніру. Це те, що радує мене найбільше.

Увійти в історію? Це те, заради чого ми приїхали до Німеччини. Це буде неймовірно важка гра, бо ми гратимемо проти найкращої команди на турнірі.

Але ми все ще тут, ми боремось, на тлі дійсно хорошого виступу. Я дуже радий за всіх причетних до цього успіху", — заявив англійський фахівець.

У фінальному матчі Англія зіграє проти Іспанії.